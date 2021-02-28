'Lösemili çocukların tedavisi' bahanesiyle 5 ilde 16 kişiyi dolandırdılar

Kocaeli'de iki kişi, yurt genelinde iş insanlarını arayarak bulundukları ilin kamu kurumlarının ismini kullanıp para istedikleri iddiasıyla gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telefonla aradıkları iş insanlarından tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek 5 farklı ilde 16 kişiyi dolandıran ve yaklaşık 41 bin 500 lira haksız kazanç elde etmeye çalışan 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

