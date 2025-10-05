Lösemiyi 2'nci kez yenen Atlas için balonlar gökyüzüne bırakıldı

Lösemiyi 2 kez yenen 8 yaşındaki Atlas Gürkan için balon uçurma şenliği düzenlendi. Beşiktaş Belediyesi tarafından Dikilitaş Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, aralarında çocukların da yer aldığı çok sayıda vatandaş, ellerinde balonlarla katıldı. Balon uçurma şenliğinin yapıldığı alanda kısa bir konser de verilirken, vatandaşlar, Atlas için gökyüzüne balonlar bıraktı.

Alanda, Atlas için tuttuğu takım Beşiktaş temalı pasta da kesildi.

"HİÇBİR ÇOCUK HASTA OLMASIN"



Balon uçurma etkinliği için çok mutlu olan Atlas Gürkan konuşmasında, "Herkes geldiği için teşekkür ederim. Hiçbir çocuk hasta olmasın. Balon uçurma etkinliği beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Babası, Atlas'ın balon etkinliğini hastanede yatarken gördüğünü ve iyileştiğinde kendisi için düzenlemesini hayal ettiğini söyledi.