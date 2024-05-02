LPG yüklü tanker devrildi, Burdur-Antalya yolu ulaşıma kapatıldı

Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LPG yüklü tanker, Burdur-Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.



Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, devrilen tankerdeki LPG'yi kontrolü bir şekilde boşaltma çalışmasını sürdürüyor.



Öte yandan kara yolunda araç kuyruğu oluştu.