LPG'li otomobil alev aldı

Tekirdağ-Malkara kara yolunda seyir halindeki LPG’li bir otomobil, alevlere teslim oldu.

LPG'li otomobil alev aldı

Kınıklar Mahallesi yakınlarında Malkara yönüne ilerleyen, plakası öğrenilemeyen LPG'li araç, hızla alevlere kapıldı.

Alevler, aracın yanında bulunan buğday tarlasına sıçrayarak yangının büyümesine neden oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hem otomobildeki hem tarladaki yangını kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...