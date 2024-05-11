LPG'li otomobil alev topuna döndü

Olay, Marrmaraereğli ilçesi Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii yakınlarındaki alt geçitte meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyreden LPG’li otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü ve yolcular, yol kenarına park ettikleri araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen Marmaraereğlisi itfaiye istasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Yangın
- Tekirdağ