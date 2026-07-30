Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da. Erdoğan: İsrail insanlık suçu işiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye 'yi ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı resmi törenle karşıladı.

Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Avn, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan basın toplantısında ‘’Ortadoğu'da barıştan en çok Lübnan fayda görür. Lübnan egemenliğini temin için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.'' dedi.

Lübnan'ı ''kardeş ülke'' olarak niteleyen Erdoğan, bu ülkeye yönelik İsrail saldırılarını kınadı.