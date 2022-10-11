Lübnan tezkeresi Meclis'te

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'ye sunuldu.

Lübnan tezkeresi Meclis'te

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ('daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te.

Başkanlığı'na sunulan tezkereye göre; Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında TSK'nın görev süresi, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları dikkate alınarak 1 yıl daha uzatılacak.

Cumhurbaşkanı'na 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSK'nın Lübnan'da 1 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla UNIFIL'in görev süresi, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...