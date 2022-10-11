Lübnan tezkeresi Meclis'te

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'te.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereye göre; Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında TSK'nın görev süresi, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları dikkate alınarak 1 yıl daha uzatılacak.

Cumhurbaşkanı'na 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TSK'nın Lübnan'da 1 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek.



Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla UNIFIL'in görev süresi, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.