Lübnan'a gidecek. Yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından hazırlanan 730 ton insani yardım malzemesi, Mersin Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreniyle Lübnan 'a doğru yola çıktı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bugün Lübnan’a 8. İyilik Gemisi’ni uğurladıklarını söyledi.

İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’da krizin giderek derinleştiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

“Mart ayından bu yana aralıksız devam eden saldırılar neticesinde 2 bin 500’e yakın insan hayatını maalesef kaybetti. 8 bin insan yaralandı ve nüfusun 5’te 1’ine denk gelen 1,2 milyon insan evinden, yurdundan edildi. Bütün bu gelişmeler, orada başta barınma olmak üzere beslenme ve diğer insani ihtiyaçların daha da artmasına neden oldu."

“Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elbette bu tür gelişmeler karşısında sessiz kalmıyor ve ilgili kurum, kuruluşlarımızla birlikte orada insani yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmaya gayret ediyoruz.”

"Bugün AFAD’ımızın koordinesinde Kızılay ile birlikte bir gemi dolusu malzemeyi oraya gönderiyoruz. Bu gemimizde 7 bin 200 çadır bulunuyor. Ayrıca 12 bin gıda kolisi, bin hijyen kolisi ve 22 bin battaniye, toplamda 730 ton insani yardım malzemesini bugün Mersin Limanı’ndan Beyrut Limanı’na uğurluyoruz."

"GAZZE’YE 110 BİN TONUN ÜZERİNDE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRDIK"

Daha önce de hava, kara ve deniz yoluyla insani yardımları bölgeye ulaştırdıklarının altını çizen Pehlivan, şunları dile getirdi:

“Tıpkı yine İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşanan insanlık krizine karşı da insani yardım anlamında AFAD olarak gereğini yapma gayreti içindeyiz. Filistin’e de Gazze’ye de bugüne kadar 14 uçak ve toplam 21 gemiyle 110 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini ulaştırmıştık.

Bu konudaki gayretlerimiz başta Kızılay’ımız olmak üzere bütün sivil toplum teşkilatlarıyla, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla devam ediyor. Kara yoluyla da yardımlar gidiyor. Geçtiğimiz ağustos ayından bugüne kadar 730 TIR malzemede yollandı. Oradaki kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Filistin’de İsrail 71 bin cana kıydı ve 21 binin üzerinde çocuk maalesef canından oldu. Allah’tan rahmet diliyorum."