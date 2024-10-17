Lübnan'dan hava yoluyla ilk tahliye: Beyrut'tan sefer düzenlenecek

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.

Lübnan'dan hava yoluyla ilk tahliye: Beyrut'tan sefer düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün -Çukurova-İstanbul güzergahında yapılacak.

Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.

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