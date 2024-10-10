Lübnan'dan tahliyeler başladı: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşayan ve ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut limanında toplandı. Mersin'den yol çıkan iki gemi, Beyrut'a, gıda, ilaç, çadır ve battaniyeden oluşan 300 ton insani yardım götürdü.



Yardım malzemelerinin boşaltılmasının ardından ikinci aşamaya geçildi.

Limanda bekleyen Türk vatandaşları pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle gemiye götürüldü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yaklaşık bin 900 vatandaşın Lübnan’dan ayrılmak istediğini bildirdi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "10 Şubat günü, 878 vatandaşımız, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi (sadece eş, çocuk, anne, baba) toplam 966 kişi gemilerimizle Lübnan’dan tahliye ediliyorlar."

BAKAN FİDAN: GEMİLER YOLA ÇIKTI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki geminin Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı.



Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.