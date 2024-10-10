Lübnan'dan tahliyeler başladı: Gemiler Beyrut'tan yola çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan'dan ayrılmak isteyen yaklaşık 2 bin 500 Türk vatandaşı, Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 bin kişi kapasiteli iki gemiyle Mersin'e doğru yola çıktı.
İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşayan ve ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşları, tahliye için Beyrut limanında toplandı.
Mersin'den yol çıkan iki gemi, Beyrut'a, gıda, ilaç, çadır ve battaniyeden oluşan 300 ton insani yardım götürdü.
Yardım malzemelerinin boşaltılmasının ardından ikinci aşamaya geçildi.
Limanda bekleyen Türk vatandaşları pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle gemiye götürüldü.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yaklaşık bin 900 vatandaşın Lübnan’dan ayrılmak istediğini bildirdi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "10 Şubat günü, 878 vatandaşımız, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi (sadece eş, çocuk, anne, baba) toplam 966 kişi gemilerimizle Lübnan’dan tahliye ediliyorlar."
BAKAN FİDAN: GEMİLER YOLA ÇIKTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki geminin Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı.
Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
GEMİLER 300 TON YARDIM GÖTÜRDÜ
Büyükelçi Ulusoy, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada da İsrail'in son saldırılarının başkent Beyrut'u hedef aldığına işaret etti. Türk vatandaşlarının birçoğunun Beyrut'un mahallelerinde yaşaması sebebiyle tahliye taleplerinin geldiğini dile getirdi.
Türkiye'den giden gemilerin 300 ton yardımla Lübnan'a ulaştığını belirten Beyrut büyükelçisi, şu bilgileri paylaştı:
"Hem AFAD'ın hem Kızılay'ın hem bazı derneklerimizin güçlerini birleştirerek Lübnanlı kardeşlerimize bu zor günlerinde temel ihtiyaçlarını karşılanması için gönderdikleri yatak, çadır, battaniye, gıda kolisi, mutfak eşyaları ve hijyen setleri bulunuyor."
- Etiketler :
- Haberler -
- Lübnan
- Türkiye
- Dünya