Lübnan'dan Türk vatandaşlar tahliye olacak mı? MSB'den açıklama

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.



LÜBNAN’DAN TAHLİYE HAZIRLIĞI



Bakanlık kaynakları, İsrail’in saldırılar düzenlediği Lübnan’a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK’nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair açıklamalarda bulundu.



TSK'nın Lübnan’dan bulunan Türk vatandaşların veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirecek imkân ve kabiliyetlere sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada "Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır." denildi.



Açıklamada Lübnan'da insani yardımlarında güvenlik şartlarına göre devam edeceği vurgulandı.

S-400’LERLE İLGİLİ İNCİRLİK İDDİASI



Bakanlık kaynakları, bir Yunan gazetesinin “F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400’lerin İncirlik’te ABD kontrolünde bulundurulacağına” ilişkin iddialara cevap verdi.



“Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadelerinin kullanan MSB kaynakları, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.” yanıtını verdi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

MSB, terörle mücadele operasyonları kapsamında bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.