Lübnan’dan Türkiye’ye göç dalgası yaşanır mı? MSB’den açıklama: Suriye’de engellemeye yönelik tedbir aldık

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bakanlık kaynakları, toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi.



Gazze’ye yönelik saldırılarına bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail’in Lübnan’a saldırmasının bölgede daha büyük felaketlere yol açabileceğini belirten bakanlık kaynakları, “İsrail’e destek olanların, masum insanların katledilmesi başta olmak üzere, yaşanan insan hakları ihlallerinin sorumlusu olduğu unutulmamalı; uluslararası toplum, İsrail’in saldırganlığına son verecek adımların atılması için gerekli tedbirleri almalıdır.” açıklamasını yaptı.



LÜBNAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ DALGASI OLUR MU?



Basın bilgilendirme toplantısında bakanlık kaynaklarına Lübnan’dan Türkiye’ye doğru yeni bir göç dalgasının olup olmayacağı da soruldu.



Bakanlık kaynakları bu soruya, “Bizim Suriye’de icra ettiğimiz operasyonların iki amacı var; birincisi terörü kaynağında yok etme, ikincisi ülkemize yönelebilecek göç dalgasını yerinde engelleme. Bu kapsamda biz bunları ülke sınırımıza gelmeden, kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeye yönelik tedbirlerimizi aldık.” yanıtını verdi.



Bakanlık kaynakları, Lübnan’dan yeni tahliyeler için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.



ALMANYA ASKERİ SATIŞ YAPACAK MI?



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlerle ilgili soru da yöneltildi.



Müttefiklerin birbirlerine kısıtlama ve yaptırım uygulamasının doğru olmadığını belirten kaynaklar, “Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur.” açıklamasını yaptı.



EUROFIGHTER TEDARİKİ



Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:



“Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz.”



RÜTBELERİ ALINAN ÇOKAY İHRAÇ EDİLDİ



Bakanlık kaynakları, sınırda adı insan kaçakçılığı olayına karışan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili bir soru üzerine de “Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır.” açıklamasını yaptı.



TERÖRLE MÜCADELE



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk ise terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı.



Aktürk, son bir hafta içinde 42, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 149 teröristin etkisiz hale geldiğini bildirdi.