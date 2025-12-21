Lübnanlı Murat'ın sahte dolar oyunu: Yunan turisti tuzağa düşürdü
İstanbul'da çevresindekilere kendini "Lübnanlı Murat" olarak tanıtan İsmail D., birliktelik yaşadığı Yunanistan vatandaşı Eleni M.'yi dolandırdı.
Polise başvuran Yunanistan uyruklu Eleni M., duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek İsmail D.'den şikayetçi oldu.
Turist olarak geldiği İstanbul'da kendisini "Lübnanlı Murat" olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlatan Eleni M. "Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını Euro’dan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi. Ona güvendim 60 bin Euro’yu ona verdim." dedi.
Adamın bir süre sonra 70 bin dolarla geldiğini anlatan kadın, "Ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.
Adının İsmail olduğu belirlenen adamın poliste beş ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.
LÜBNANLI MURAT HATAYLI İSMAİL ÇIKTI
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada Eleni M.'yi dolandıran kişiyi takibe aldı. "Lübnanlı Murat" olarak tanınan şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan incelemede şüphelinin Lübnanlı Murat'ı kullandığı aslında Hataylı olduğu ve adının da İsmail ortaya çıktı.
BEŞ AYRI SUÇ KAYDI VAR
Şüphelinin daha önceden poliste beş suç kaydı olduğu belirledi
Dolandırıcılık Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.