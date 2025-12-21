Lübnanlı Murat'ın sahte dolar oyunu: Yunan turisti tuzağa düşürdü

İstanbul'da kendisini "Lübnanlı Murat" olarak tanıtan İsmail D. isimli adam, turist kadını dolandırdı.

Polise başvuran Yunanistan uyruklu Eleni M., duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek İsmail D.'den şikayetçi oldu.

Turist olarak geldiği İstanbul'da kendisini "Lübnanlı Murat" olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlatan Eleni M. "Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını Euro’dan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi. Ona güvendim 60 bin Euro’yu ona verdim." dedi.

Adamın bir süre sonra 70 bin dolarla geldiğini anlatan kadın, "Ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.