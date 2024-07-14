Lüks ahşap gezi teknesi alev alev yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Lüks ahşap gezi teknesi alev alev yandı

İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında "Eagle's" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getiriliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaz Deniz Üssü'nden de bölgeye yangın söndürme teknesi sevk edildiği öğrenildi.

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