Lüks aracı çalan çocuk hırsızlar ortalığı birbirine kattı

İstanbul Sultangazi’de lüks aracı çalan çocuk hırsızlar, park halindeki otomobillere çarptı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuk hırsızlar, Fehim Dakak isimli vatandaşın aracından başka bir araca ait anahtarı çaldı.

Çocuklardan biri bindiği lüks araçla park halindeki otomobillere çarparak ilerlemeye başladı.

Durumu fark eden araç sahibi Fehim Dakak olayı polis ekiplerine bildirdi. Aracı alıp kaçan çocuk, 50. Yıl Mahallesi'ne gelene kadar çok sayıda araca vurarak araçta yüksek maddi hasar meydana gelmesine neden oldu.



BIRAKIP KAÇTI



Daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayan küçük çocuk, aracı yol ortasında bırakarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, aracı sokak içerisinde terk edilmiş halde bularak sahibine teslim etti. Olay yerine gelen polis ekipleri aracı çalıp kaçan küçük hırsızı ve arkadaşını yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.