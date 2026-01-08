Lüks aracına çakar taktı 400 bin lira ceza yedi

Trafikte çakar kullanımına ilişkin denetlemeler sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığı altında çakar kullanan sürücüye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı olarak iki aracına çakar takan sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konulduğunu dile getiren Yerlikaya, "İki araç da 30’ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı." dedi.

Araç sahibi H.A. hakkında cezai işlemler uygulandığını ifade eden Yerlikaya, "2024 yılının sonunda yasa dışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik. Son bir yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk." açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, bu hafta Meclis'te görüşülecek olan yeni trafik kanunu teklifiyle birlikte caydırıcı cezaların geldiğini duyurdu.

YENİ KANUNDA CEZASI NE KADAR?

Yetkisiz çakar kullanımının cezası yeni düzenlemeyle 276 bin liraya yükselecek.