Lüks araçlarla uyuşturucu taşıyan 4 kişi tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Narkotik polisi konu ile ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda İstanbul'dan şahısların organize şekilde hareket ederek uyuşturucu naklini sağladıklarını tespit etti. Şahıslara yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kullandığı 2 adet lüks araç tespit edildi.

Önceki gece saat 02.30 sıralarında 2 adet lüks araç Samsun il sınırlarına girdiğinde, fiziki takibe alındı. Araçların stabilize alternatif ve köy yollarını kullanarak il merkezine giriş yaptıkları tespit edildi. Samsun il merkezine giren araçların ikiye ayrılarak birinin İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne gittiği, diğerinin ise Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'ne gittiği tespit edildi.