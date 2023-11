Lüks araçlarla uyuşturucu taşıyan 4 kişi tutuklandı

Narkotik polisi tarafından her iki araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Araçlarda ve devamında şahısların ikametinde yapılan aramada; 10 kilo metamfetamin, 8 bin 332 adet sentetik ecza, 3 kilo 281 gram skunk, 64 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 237 bin 700 TL ve 4 bin 730 dolar para ele geçirdi.

Olayla ilgili B.A., M.K.D., A.E., B.E., M.Z. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 6 kişi dün sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren M.K.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.A., A.E., B.E. ve M.Z. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. E.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.