Lüks araçtan indi, çocuklarının önünde babaya tokat attı, Emniyet yakaladı

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babaya saldıran sürücü hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bakan Tunç şunları kaydetti:

Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı.

BAKAN YERLİKAYA: BABAYA TOKAT ATAN ŞÜPHELİYİ YAKALADIK



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir. Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul'da yakalanmıştır. Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece geç saatlerde yaptığı bir başka paylaşımda, “Gebze’deki olaya karışan diğer şüpheli şahıs C.C.’de (17) yakalandı” ifadelerini kullandı.