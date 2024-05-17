Lüks konut vaadiyle 20 milyon euroluk vurgun

Aradan 1 sene geçmesi üzerine henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını gören vatandaşlar, yaptıkları araştırmada firma sahibinin iflas ettiğini ve kendilerinden topladığı parayla ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Paralarını geri almak için firma sahibi S.Ü.’yle iletişime geçmek istemelerine rağmen bir türlü ulaşamayan mağdurlar, daha önce firmanın satış-pazarlama biriminde çalışan bir kişiyi de telefonla aradıklarında, “Şu an sizin gibi birçok mağdur var. Herkes için çok üzgünüm. Kendinize çok iyi bir avukat tutup, hakkınızı arayın.” cevabını aldı.



PROJE REKLAMLARI HALA İNTERNETTE



Öte yandan, firmanın iflas etmesine ve sahibinin kayıplara karışmasına rağmen, projeyle ilgili bilgiler içeren reklam ve satış ilanlarının internet ve sosyal medya platformlarında hala yayında olduğu ortaya çıktı.

Belediyeye ruhsat başvurusu da yapılmayan proje yoluyla piyasanın 20 milyon euro dolandırıldığı iddia ediliyor.

