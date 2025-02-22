Lüks minibüslerle göçmen kaçakçılığı! 5 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takiple deşifre etti.



Yaklaşık 9 ay süren takibin ardından şüphelilerin, Mazlum K. liderliğinde ülkeye yasa dışı yollarla giren Afgan göçmenleri, Van ve Ağrı'dan alıp, batıdaki kentlere götürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, kaçak göçmenleri kişi başı 6 bin dolar karşılığında lüks minibüslerde taşıdığı saptandı.



3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Bu tespitler üzerine 19 Şubat'ta Adana ve Mersin'de operasyon başlatan ekipler, Mazlum K. ile babası Hüseyin K. (58), Ali Y. (31), Mehmet K. (44) ve Emrah A.'yı (39) adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 81 tüfek fişeği, 20 tabanca mermisi ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum K., Ali Y. ve Mehmet K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hüseyin K. ile Emrah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.