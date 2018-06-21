İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saat 22.00 sıralarında, Şişli'de bulunan lüks bir otele zırhlı araç eşliğinde operasyon yaptı.
Bir ihbar üzerine düzenlendiği öğrenilen operasyon yaklaşık 2 saat sürdü ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözlatına alınan kişinin, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu iddia edilen B.E. olduğu ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, geçmişte mahkeme kararıyla Z.S olan adını B.E. olarak değiştirdiği öğrenildi.