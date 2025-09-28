Lüks otomobil hurdaya döndü: Sürücü aracı bırakıp kaçtı

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden Ö.Ö.'nün kullandığı idaresindeki otomobile arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI



İsmi henüz belirlenemeyen lüks otomobilin sürücüsü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakıp koşarak uzaklaştı.



İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI



Yaralı sürücü Ö.Ö. ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri kaza sonrası olası bir yangına karşı araçlara su tuttu.



Kaza nedeniyle bir süre otoyolda trafik oluşurken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.