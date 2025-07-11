Lüks otomobil ortadan ikiye bölünde
Malatya'da lüks otomobil aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazada araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.
Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde Ozan Uçar'ın (33) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen cenazelerin, görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
Uğur Oğraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ın ise Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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