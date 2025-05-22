Lüks rezidansa yasa dışı bahis baskını: 6 gözaltı

İstanbul Ümraniye'deki lüks bir rezidansa düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Lüks rezidansa yasa dışı bahis baskını: 6 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

PANEL SİSTEMLERİ KURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, Ümraniye'deki lüks bir rezidansta yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığı ve panel sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.

Çalışmalarda, kurulan panel sistemi üzerinden farklı kişilerin banka hesaplarına para giriş çıkış işlemleri yapıldığı, "yatır çek" onaylama ekranının aktif olarak kullanıldığı ve zanlıların çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden bahis içerikli mesajlaşmalarının bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Lüks rezidansa yasa dışı bahis baskını: 6 gözaltı - 1

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 26 ofis telefonu, 6 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, finans bilgilerinin toplandığı dijital kayıt defteri ele geçirildi.

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