Lüks rezidansa yasa dışı bahis baskını: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

PANEL SİSTEMLERİ KURULDUĞU TESPİT EDİLDİ



Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, Ümraniye'deki lüks bir rezidansta yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığı ve panel sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.



Çalışmalarda, kurulan panel sistemi üzerinden farklı kişilerin banka hesaplarına para giriş çıkış işlemleri yapıldığı, "yatır çek" onaylama ekranının aktif olarak kullanıldığı ve zanlıların çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden bahis içerikli mesajlaşmalarının bulunduğu ortaya çıkarıldı.