Lüks rezidanslara baskın! Merkezleri Esenyurt'ta... 5 milyar liralık operasyonda 89 gözaltı kararı var

İstanbul merkezli yeni bir yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Esenyurt başta olmak üzere kentte farklı ilçelerde yasa dışı bahis gruplarının olduğu belirlendi.

LÜKS REZİDANSLARI OFİSE ÇEVİRMİŞLER

Çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları, bu sistemin de kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 yasa dışı finans evi tespit edildi.

5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ VAR

Yapılan teknik ve fiziki takip ile saha çalışmasında, şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri belirlenirken, finansal analiz çalışmasında da şüphelilerin 5 milyar lira işlem hacminin olduğu anlaşıldı.

89 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Çalışmalar sonucunda 81'i İstanbul'da olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale'de şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.