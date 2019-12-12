Lüks rezidansta vahşi cinayet: Cesedi iki gün bavulda sakladı

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. Bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.

luks-rezidanstaki-bavul-cinayeti.jpg

İstanbul'da Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks rezidansta vahşi bir cinayet gerçekleşti.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü'yü (30) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.

Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...