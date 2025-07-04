Lüks villalarda vardiyalı mesai deşifre oldu! 1,2 milyar liralık para trafiği tespit edildi
İstanbul ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren yasa dışı bahis şebekesinin lüks villaları ofise çevirdiği ortaya çıktı. Bu mekanlarda vardiya usulü çalışma sistemi kuran çetenin banka hesaplarında 1,2 milyar liralık hareketlilik tespit edildi.
İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 86 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
LÜKS VİLLALARI OFİS YAPMIŞLAR
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Esenler başta olmak üzere kentteki bir çok ilçe ve Tekirdağ'da bir suç örgütünün lüks villalarda yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını ve panel sistemlerinin kurulduğunu tespit etti.
VARDİYALI ÇALIŞMA SİSTEMİ
Kurulan sözde finans evlerinde vardiyalı olarak çalışan zanlıların bahis sitelerine entegre panelleri yönettiklerini belirleyen ekipler, oyunculardan elde edilen paraların üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığını ortaya çıkardı.
1,2 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Ekipler, çalışmaların devamında, kendi aralarında kod isimlerle iletişim kurarak bahis içerikli konuşmalar gerçekleştiren ve banka hesap analizlerinde 1,2 milyar lira para trafiği yapan şüphelilerin, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancı yasal göstermek için beş araç aldığı ve iş yeri açtıklarını belirledi.
86 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 86 şüpheliyi yakaladı.
Söz konusu adresler ve araçlarda yapılan aramalarda ise üç tabanca, 20 kilogram uyuşturucu, yedi lüks saat, 1 milyon 48 bin lira, 94 telefon, 12 hard disk ile dijital materyal ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
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