Lüleburgaz’da anız yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Lüleburgaz’da anız yangını

ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple anız yangını çıktı.

Alevleri fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına köy sakinleri de su tankerleri ile müdahale etti.

, Lüleburgaz İtfaiyesi ve Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu tarım arazileri zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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