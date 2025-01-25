Lüleburgaz’da korkutan yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Lüleburgaz’da korkutan yangın


Alınan bilgiye göre, ’da bulunan bir metal ve hurda dönüşüm firmasının deposunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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