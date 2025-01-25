Lüleburgaz’da korkutan yangın



Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz’da bulunan bir metal ve hurda dönüşüm firmasının deposunda yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangının yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.



Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.