Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde durdurulan araçta 1 kilo 170 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine B.O.A.'nın kullandığı araç Lüleburgaz ilçesinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli B.O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
