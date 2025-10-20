Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde durdurulan araçta 1 kilo 170 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine B.O.A.'nın kullandığı araç Lüleburgaz ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli B.O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

