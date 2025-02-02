Lüleburgaz'da işçi servisi devrildi
Kırklareli'nde kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki 5 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi yakınlarında meydana geldi.
Eyüp Ö. idaresindeki 39 S 1772 plakalı işçileri taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve 4 fabrika işçisi yaralandı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
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