Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa’da lunapark görevlisini bıçakla tehdit edip parasını gasp eden K. A. isimli kişi, 13 yıl sonra yakalandı.

Olay, 2010 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki lunaparka giden K.A. gişe görevlisini bıçakla tehdit edip parasını gasp etti.

10 YIL HAPİS CEZASINDAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI





Mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan K. A., bu kararın ardından kayıplara karıştı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Silahla Tehdit ve Cebir, Tehdit ve Hile Kullanılarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

K. A.'nın gitme ihtimali olan adresleri mercek altına alan ekipler, Seydo Attila Mahallesi'nde yerini belirleyerek gece saat 01.30’da operasyon düzenledi.

Burada yakalanan K. A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

