Lunaparklar ne zaman açılacak? İşte normalleşme takvimi...

Lunaparklarda tüm oyuncaklar dezenfekte edildi. Fiziki mesafe kuralına uygun bilgilendirilmeler konuldu. Corona virüsle mücadele kapsamında tedbirler alındı. 16 Mart'tan bu yana kapalı olan lunaparklar yeni dönemde açılmayı bekliyor.

Lunaparka girişte en önemli kuralları ise maske ve sosyal mesafe oluşturuyor.

Bununla birlikte oyun ve eğlence alanlarının Türkiye'deki yıllık cirosunun 4 milyar lira olduğu açıklandı. İstihdam edilen kişi sayısı ise bu sezonda 100 bin.