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Lunaparkta feci kaza: 17 yaşındaki Rabia Nur yaşam savaşı veriyor

Trabzon'da 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır, lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletindeki demire başını çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Lunaparkta feci kaza: 17 yaşındaki Rabia Nur yaşam savaşı veriyor

'da 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı, ranger oyun aletine bindi.

BAŞINI ÖNÜNDEKİ DEMİRE ÇARPTI

Sağır, iddiaya göre, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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