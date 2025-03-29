Lunaparkta feci kaza: 17 yaşındaki Rabia Nur yaşam savaşı veriyor
Trabzon'da 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır, lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletindeki demire başını çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
Trabzon'da 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı, ranger oyun aletine bindi.
BAŞINI ÖNÜNDEKİ DEMİRE ÇARPTI
Sağır, iddiaya göre, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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