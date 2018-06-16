Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan lunaparkta balerin diye tabir edilen oyun aracından düşen çocuk yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi'nde kurulan lunaparka gelen 13 yaşındaki M.B, balerin olarak adlandırılan oyun aracına bindi.
Oyun aracı dönerken oturduğu koltuktan fırlayan M.B. 2-3 metre kadar havalandıktan sonra yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Çocuğun oyun aracından düştüğü anlar lunaparktaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Lunaparkta kaza: 1 çocuk öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Oyun aracından düşen çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun oyun aracından düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan lunaparkta balerin diye tabir edilen oyun aracından düşen çocuk yaşamını yitirdi.