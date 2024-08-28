Lunaparkta panik: Bir saat havada asılı kaldılar

Kahramanmaraş’ta lunaparktaki oyun alanında eğlenen vatandaşlar, "çekiç" isimli oyun grubunun bozulması ile yaklaşık 1 saat havada asılı kaldı. Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti.

Lunaparkta panik: Bir saat havada asılı kaldılar

Fuar Merkezi’ndeki lunaparkta alandaki oyun gruplarında eğlenmeye çalışan bir grup vatandaş ‘çekiç’ isimli oyuncağa bindi.

Bir müddet ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren cihaz bir anda bozulunca vatandaşlar havada asılı kaldı.

Eğlence mekanında korku dolu anlar yaşayan ve baş aşağı asılı şekilde beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtarırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi.

Olay sonrası cihazın bozulması ile ilgili inceleme başlatıldı.

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