Lütfi Arıboğan'a 4 yıl hapis istemi

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından TFF 'nin eski başkanvekili Lütfi Arıboğan hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ ) üye olmamakla birlikte, yardım etme suçundan iddianame düzenlendi.

Dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianameye göre, Arıboğan'ın 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Aynı soruşturmada ifade veren İlhan Helvacı, Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alınmıştı.

Arıboğan, ifadesinde FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu ile arasında geçen konuşmaları hatırlamadığını öne sürmüştü.