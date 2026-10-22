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Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi

22.10.2026 15:44

Son Güncelleme: 22.10.2026 16:02

Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi
Anadolu Ajansı

Sporda FETÖ operasyonu kapsamında Arıboğan geçen sene ifadeye çağırılmıştı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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TFF'nin eski başkanvekili Lütfi Arıboğan hakkında FETÖ davası açıldı. Arıboğan'ın 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından TFF'nin eski başkanvekili Lütfi Arıboğan hakkında, , "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan iddianame düzenlendi.

 

Dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

 

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI

 

Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

 

Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.

 

NE OLMUŞTU?

 

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alınmıştı.

 

Arıboğan, ifadesinde FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu ile arasında geçen konuşmaları hatırlamadığını öne sürmüştü.

 

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