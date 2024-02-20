Lütfü Savaş: Hatay yalnız kalmasın diye adayım

Yerel seçim yaklaşırken, CHP'de Hatay tartışması sürerken Belediye Başkanı Lütfü Savaş bugün bir miting düzenledi.



CHP yönetiminin Savaş'ın adaylığının devam kararı vermesinin ardından "Hatay yalnız kalmasın diye biz Hatay ile beraber yürüyemeye devam edeceğiz." mesajı veren Savaş, daha modern bir şehir yapacaklarını dile getirdi.



Hatay'ı ranta teslim etmemek için yeniden aday olduğunun altını çizen Savaş, "Her şeyimiz yıkıldı ama oraya yeniden geri geleceğim diyenler için yeniden aday oldum." dedi.

"SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"



Seçimin CHP ile iktidar arasında geçecek bir seçim olmadığını ifade eden Savaş, "Bu seçim Atatürk'ün emanietine sahip çıkanlarla bu emanete pas geçenlerin seçimidir." diye konuştu.



Atatürk'ün emanetini sahipsiz bırakmayacaklarının da altını çizen Savaş, "Ben aday olmasaydım iktidar yüzde 65-70 ile seçimi kazanıyordu. Hatay hepimizin biz sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.