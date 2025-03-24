Eski CHP'li ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş'ın kim olduğu, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde 2 kez belediye başkanı olan Lütfü Savaş'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hangi görevlerde bulundu?



LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?



Lütfü Savaş, 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesi Dağdüzü Köyü'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.



1990-96 yılları arasında Kayseri'nin Develi ve Balıkesir'in Burhaniye ilçelerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda pratisyen hekimlik yaptı.



2000 yılında İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nde tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı.



Aynı yıl Öğretim Üyesi olarak Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı. Hastanenin laboratuar ve kliniklerinin kuruluşunda görev aldı. 2002 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi.



Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kurucu Başhekim Yardımcısı ve Rektör Danışmanı olarak idari görevlerde bulundu. 2007 yılında Doçent oldu.



2009 yerel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi daveti üzerine Antakya (Hatay Merkez) İl Belediye Başkanlığı’na aday oldu. yüzde 50,9 oy ile seçildi.



2014 yerel seçiminde Hatay’ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu. Seçimi yüzde 41,1 oy ile kazandı.



2019 yerel seçiminde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olarak, yüzde 55,16 ile ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.



Partisi hakkında eleştiride bulunan Lütfü Savaş, söylemleri sonrasında kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra 11 Aralık 2024'te CHP'den ihraç edilmiştir.



Evli ve iki çocuk babası olan Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

