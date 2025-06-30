Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hayatı

Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Siyasetçi ve doktordur.



2009-2014 yılları arasında Antakya Belediye Başkanı, 2014-2024 yılları arasında ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.



İlk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) belediye başkanı seçilen Savaş, 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak Hatay'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olmuştur.



2019 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek görevine devam etmiştir. 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yeniden yarışmış ancak seçimi kaybetmiştir.



Seçim sonrası parti yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş ve 11 Aralık 2024'te CHP’den ihraç edilmiştir.