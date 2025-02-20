Lütfü Savaş'tan ihraç itirazı

CHP'den 11 Aralık 2024'te ihraç edilen Lütfü Savaş, 31 Ocak'ta mahkemeye başvurarak disiplin cezasının iptali ve ihraç kararının kaldırılması talebinde bulundu.

Lütfü Savaş, 3 Kasım 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta DEM Parti eş genel başkanlarının katılımıyla düzenlediği mitinge tepki göstererek, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız." demişti.

Bu açıklamaları nedeniyle CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Savaş, 11 Aralık 2024'te partiden ihraç edilmişti.

"DİSİPLİN CEZASI HUKUKA AYKIRIDIR"



Lütfü Savaş'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Dava konusu disiplin cezası müvekkilimin savunmaları dikkate alınmadan, usule, yasaya ve parti tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliğine şekil ve usul bakımından aykırı olarak verilmiş olup, verilen ceza; T.C. Anayasa'sına, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğüne ve Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırıdır.