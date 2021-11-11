Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

Haberler - ntv.com.tr - DHA 11.11.2021 - 16:47
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ''Hakaret'' ve ''Etkili eylem'' suçlarından, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.
Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına küfretmesi sonrası gelen tepkiler üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle parti grup başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.