Lyrids meteor yağmuru ne zaman? Lyrids meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?
Lyrid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Bu eşsiz doğa olayını kaçırmak istemeyenler de araştırmalarına hız verdi. En eski meteor yağmuru olarak bilinen Lyrid meteor yağmurunun, tarihi Çin kaynaklarında da olduğu iddia ediliyor. Peki, Lyrids meteor yağmuru ne zaman?
Dünya'nın yörüngesi üzerinde ilerlerken Thatcher Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve parçacıklara çarpmasıyla oluşan Lyrids meteor yağmuruna az bir zaman kaldı.
Her yıl Nisan ayında yaşanan ve gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği Lyrid meteor yağmuru, bu yıl da etkileyici bir görsel şölen sunacak. Bu mükemmel doğa olayı, özellikle ışık kirliliğinden uzak bölgelerde daha net görülebilecek.
LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Adını Lyra takımyıldızından alan Lyridler, 14-30 Nisan arasında Kuzey Yarımküre'den görülebilecek.
En yoğun olacağı tarih ise 22-23 Nisan olacak.
LYRİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Gerçek anlamda meteor yağmuruna sahne olacak Lyridler'in Türkiye'den az ışıklı, şehrin ışıklarından uzak, karanlık yerlerden gözlenmesi bekleniyor.
Öte yandan Güney Yarımküre'den meteor yağmuru görülemeyecek.
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