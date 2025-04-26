LYS birincisi kuyumcuyu öldürdü, ceza almadı

Konya Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde son duruşması görülen Osman Yavuz, tutuklu olduğu Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Cezaevinden SEGBİS ile mahkemeye katıldı.

Duruşmada Yavuz, "Bir diyeceğim yoktur." diye konuştu.

"AKIL HASTASI OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Duruşmada okunan Süleyman Demirel Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan gelen raporda, "Kasten öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltacak nitelikte bir akıl hastası olduğu, mevcut haliyle kısmen veya tamamen akıl özgü güvenlik tedbirleri uygulanmasına gerek olmadığı, düzenli psikiyatri poliklinik kontrollerine devam etmesi gerektiği anlaşılmıştır." denildi.

"RAPORLAR BAĞLAYICI DEĞİLDİR"

Raporun okunmasının ardından öldürülen Yusuf Şahin'in ailesinin avukat Ezgi Kılınç, "Bu gelen raporlar bağlayıcı değildir. Mahkemeye yol gösterici niteliktedir. Gördüğümüz sanık, sıradan bir sanık değildir. Rol yapma yeteneğinin olduğunu göz önünde bulundurulmasını talep ederiz. Bu dosya sıradan bir kasten öldürme dosyası değil. Sanık gayet net bir şekilde konuşabiliyor. Sanığın da doktorları rol yaparken yönlendirdiğini iddia ediyorum. Vicdani kanaatin göz önünde bulundurularak bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

DAVA SONUÇLANDI

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Osman Yavuz'un kasten öldürme suçunu işlediği sabitse de sanığın akıl hastası olduğu, cezai ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen sanığın cezaevinden tahliyesi ile sanığın derhal yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına, sağlık kurulunca düzenlenecek raporda toplum açısından tehlikeliliğin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi durumunda mahkeme veya hakim kararı ile serbest bırakılması." kararını verdi.

