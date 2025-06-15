Lystra Antik Kenti’nde tarihi miras gün yüzüne çıkıyor: Büyük bir yapı keşfedildi
Konya'nın Meram Botsa ve Hatunsaray bölgesinde yer alan ve yalnızca Anadolu değil, dünya ve Hristiyanlık tarihi açısından da büyük öneme sahip olan Lystra Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları başladı.
Lystra Antik Kenti, Konya’yı güneye bağlayan tarihi yol üzerinde, Botsa ve Hatunsaray bölgeleri arasında yer alıyor. Roma döneminde bir koloni olarak kurulan şehir, hem inanç turizm hem de arkeolojik açıdan Türkiye’nin en dikkat çekici noktalarından biri durumunda.
Lystra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, kazı çalışmalarında bu yıl ikinci sezonlarına girdiklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.
Mimiroğlu, 2024 kazı sezonunda kentin ana kilisesi olduğu düşünülen büyük bir yapı keşfedildiğini, bu yapının Hristiyanlık tarihi ve inanç turizmi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.
Lystra’nın, İncil'de ismi geçen nadir kentlerden biri olarak dikkat çektiğini belirten Doç. Dr. Mimiroğlu, "Aziz Pavlus’un üç kez ziyaret ettiği şehir, bu yönüyle Hristiyan dünyasında kutsal bir hac merkezi olarak kabul görecek nitelikte. Bu da Lystra’yı inanç turizmi açısından değerli kılıyor. Dünyanın birçok ülkesindeki 80’e yakın kilisede, Aziz Pavlus’un Lystra ziyaretleri dünyanın en önemli sanatçıları tarafından resmedilmiş. Hem de kenti hiç görmeden yapılmış bu tasvirler. Bu da kentin uluslararası düzeyde ve hristiyanlık inancı bakımından ne denli önemli olduğunu gösteriyor" dedi.
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