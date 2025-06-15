Lystra Antik Kenti’nde tarihi miras gün yüzüne çıkıyor: Büyük bir yapı keşfedildi

Lystra Antik Kenti, Konya’yı güneye bağlayan tarihi yol üzerinde, Botsa ve Hatunsaray bölgeleri arasında yer alıyor. Roma döneminde bir koloni olarak kurulan şehir, hem inanç turizm hem de arkeolojik açıdan Türkiye’nin en dikkat çekici noktalarından biri durumunda.



Lystra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, kazı çalışmalarında bu yıl ikinci sezonlarına girdiklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Mimiroğlu, 2024 kazı sezonunda kentin ana kilisesi olduğu düşünülen büyük bir yapı keşfedildiğini, bu yapının Hristiyanlık tarihi ve inanç turizmi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.