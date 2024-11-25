M2 metro, T1 tramvay, F1 füniküler hatlarına geçiçi kapatma: İstanbul'da metro ve tramvay ne zaman açılacak?
İstanbul'da M2 metro, T1 tramvay, F1 füniküler hatlarında geçici kapatma duyurusu yapıldı. Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren Valilik kararıyla, M2 metro ve T1 tramvay hatlarının bazı istasyonları ile F1 füniküler hatlarının, ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da metro ve tramvay ne zaman açılacak?
Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar, M2 metro ve T1 tramvay hatlarının bazı istasyonları ile F1 füniküler hatlarının işletmeye kapatılacağını bildirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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