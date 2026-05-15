M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
15.05.2026 16:22
Anadolu Ajansı
M2 Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü arasında yapılan metro seferlerinde teknik bir arıza yaşandığını duyurdu.
YOĞUNLUK YAŞANIYOR
Hat üzerindeki noktalardan birinde Galatasaray'ın RAMS Park Stadyumu'nda bu akşam şampiyonluk kutlamaları var.
Arıza ve etkinlik nedeniyle önümüzdeki saatlerde metro hattında yoğunluk yaşanması bekleniyor.