Maaşlarını alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Sinop'ta bir okul inşaatında çalışan taşeron işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla binanın çatısına çıkarak protesto başlattı.

Maaşlarını alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı

'un Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan taşeron 4 , 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek için çalıştıkları binanın çatısına çıktı.

Maaşlarını alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı - 1

İşçilerin maaşlarının ödenmediğini ileri sürmesi üzerine yaşanan olay, kısa sürede dikkat çekti ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin maaşları hesaplarına yatırıldı.

Maaşlarını alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı - 2

Uzun süren gergin bekleyişin ardından işçiler çatıdan güvenli bir şekilde indi. Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Taner Bolat, işçiler ile görüşerek yanlarında olduklarını dile getirdi. Çevredeki vatandaşlar, işçilerin mağduriyetinin giderilmesiyle rahat bir nefes aldı.

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