Maaşlarını alamayan inşaat işçileri çatıya çıktı

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan taşeron 4 işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia ederek protesto için çalıştıkları binanın çatısına çıktı.

İşçilerin maaşlarının ödenmediğini ileri sürmesi üzerine yaşanan olay, kısa sürede dikkat çekti ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin maaşları hesaplarına yatırıldı.