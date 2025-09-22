Mabel Matiz hakkında soruşturma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Perperişan" şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulunduğu şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müstehcenlik" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcının soruşturma kapsamında bugün ifadesi alındı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ilgili şarkı için erişim engeli talebinde bulunmuş ve 18 Eylül'de şarkı için erişim engeli getirilmişti.



Şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti.



MABEL MATİZ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Ünlü şarkı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.



"Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten." ifadelerini kullanan sanatçı, "Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor." demişti.